ИИ «прочитал» сгоревший во время извержения Везувия древний свиток

Свиток, обуглившийся в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры, был успешно расшифрован с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Этот артефакт, сильно поврежденный огнем, стал похож на древесный уголь, и его хрупкость не позволяла исследователям открыть его традиционным способом.

Вначале свиток был помещен в специальный контейнер и доставлен в комплекс Diamond Light Source в Оксфорде, где расположен мощный синхротрон. Он способен ускорять электроны до почти световой скорости, создавая мощные рентгеновские лучи.

С помощью рентгенографии удалось создать трехмерную модель свитка, а далее ИИ распознал, что дало возможность обнаружить текст. Предполагается, что это записи древнегреческих философских учений, написало издание Independent.

Благодаря российским лингвистам и специалистам по нейросетям в России появилась программа с расшифровкой слов, которые поэт Александр Пушкин вычеркивал в рукописях. О новинке рассказал ведущий сотрудник Института русского языка РАН Николай Перцов и завотделом «Зрительные системы» ФИЦ ИУ РАН Дмитрий Николаев.