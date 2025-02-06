Китай запустит два космических грузовика на частных ракетах

В 2025 году Китай запланировал запустить в околоземной станции Tiangong два небольших космических грузовика на частных ракетах. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает издание SpaceNews.

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Грузовой космический корабль Haolong разработки компании Aviation Industry Corporation (AVIC) будет запущен на ракете Zhuque-3 стартапа Landspace. Старт носителя, создаваемого как многоразовый, планируется провести в третьем квартале. В качестве топливной пары ракета использует жидкие метан и кислород. Многоразовый грузовик Haolong имеет длину 10 метров, массу — 7000 килограммов и способен приземляться на стандартную взлетно-посадочную полосу.

Грузовик Qingzhou разработки Китайской академии наук планируется запустить на создаваемом ею же носителе Kinetica-2 (Lijian-2) в сентябре. Одномодульный корабль объемом 27 кубических метров способен переносить от 1800 до 2000 килограммов груза.

В настоящее время единственным кораблем, доставляющим грузы на Tiangong, выступает одноразовый Tianzhou. Грузовик запускается на ракете Long March 7.

« В н е д р е н и е н о в о г о , м е н ь ш е г о п о р а з м е р у г р у з о в о г о к о с м и ч е с к о г о к о р а б л я , и с п о л ь з у ю щ е г о п о т е н ц и а л ь н о м н о г о р а з о в ы е р а к е т ы , с в и д е т е л ь с т в у е т о ш а г е в п е р е д в о б л а с т и в о з м о ж н о с т е й п о в т о р н о г о и с п о л ь з о в а н и я и э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и Китая, а также свидетельствует о более широком участии коммерческих субъектов в космической отрасли», — говорится в публикации.

В январе газета South China Morning Post сообщила, что на китайской станции Tiangong тайконавты впервые получили кислород и ингредиенты для ракетного топлива.