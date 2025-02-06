Корейский ИИ начал оценивать космические двигатели будущего

Группа исследователей из KAIST разработала систему искусственного интеллекта, которая может прогнозировать работу ионных двигателей на эффекте Холла, используемых в спутниках и космических зондах. Эти двигатели являются ключевыми для таких миссий, как Starlink компании SpaceX и астероидная миссия Psyche NASA, поскольку они обеспечивают высокую топливную эффективность и минимальное использование топлива, обеспечивая при этом значительную тягу.

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Новая модель искусственного интеллекта, созданная на кафедре ядерной и квантовой инженерии KAIST, использует нейронную сеть для прогнозирования работы двигателей Холла, что поможет ускорить разработку более эффективных вариантов. Команда протестировала свою модель, используя 18 000 точек данных из собственных симуляций, которые точно воспроизвели работу десяти реальных двигателей Холла с погрешностью «менее 10%».

Двигатели Холла необходимы для многих космических миссий, от спутниковых группировок до исследования дальнего космоса, и инструмент искусственного интеллекта может сэкономить время и деньги, улучшив процесс проектирования, пишут учёные.