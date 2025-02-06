Apple начала выплачивать компенсации владельцам iPhone 7

Владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus начали получать компенсации в рамках коллективного иска на сумму $35 млн. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Apple уже начала выплачивать пользователям, чьи устройства столкнулись с так называемой «петлевой болезнью» (Loop Disease), до $350 (около 34,3 тыс. руб.). Проблема проявлялась в некачественной работе микрофонов в iPhone 7 и iPhone 7 Plus, что вызывало ухудшение звука, особенно во время звонков по FaceTime.

Коллективный иск был подан еще несколько лет назад, а после его одобрения в прошлом году начались выплаты компенсаций. Большинство заявителей получат примерно по $200. Пользователи, которые не успели самостоятельно отремонтировать свои смартфоны, могут рассчитывать на компенсацию в размере $350.

Отмечается, что Apple согласилась на выплату $35 млн в рамках коллективного иска, однако не признала собственную вину. Срок подачи заявок истек прошлым летом, поэтому компенсации получат только те, кто успел подать заявление.

Как отмечают в 9to5Mac, значительная часть компенсационного фонда пойдет на оплату работы адвокатов, инициировавших коллективный иск.