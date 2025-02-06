Сколько будет стоить платная поддержка Windows 10

Microsoft не собирается продлевать жизнь Windows 10, но предлагает пользователям платную программу Extended Security Updates (ESU).

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Ее суть заключается в трех годах обновлений безопасности по нарастающему прайсу.

Для бизнеса и корпоративных клиентов первый год обойдется в $61, второй — уже в $122, а третий — $244.

В сумме это $427 за три года, что, как намекает Microsoft, хватит на покупку нового офисного ПК с Windows 11.

Но главное — если компания захочет купить ESU не с первого года, а позже, придется заплатить за все пропущенные периоды. То есть тем, кто решит подключиться в 2027 году, поддержка обойдется уже в $467.

Для образовательных учреждений условия куда мягче: $1, $2 и $4 за три года. Обычным пользователям предлагается только один год обновлений за $30, после чего поддержка прекращается окончательно.