РФ в последний раз отправила в космос «Союз-2.1в»: почему власти отказались от ракеты

В России с космодрома Плесецк в последний раз запущена ракета «Союз-2.1в». Старт носителя состоялся в интересах Минобороны РФ. Ракета преимущественно использовалась для вывода на орбиту военных спутников, однако пуски данной модели больше не планируются. Подробнее о ракете и решении отказаться от ее использования — в материале URA.RU.

Последний запуск «Союз-2.1в»

5 февраля с космодрома Плесецк был осуществлен запуск ракеты «Союз-2.1в», который стал последним для этого типа ракетных комплексов в истории РФ. Об этом сообщают источники РИА Новости из ракетно-космической отрасли. Представители Минобороны РФ подтвердили, что запуск был выполнен в интересах Воздушно-космических сил страны.

Первый старт данной ракеты состоялся 28 декабря 2013 года, также с космодрома Плесецк. Всего было проведено 13 таких запусков. В настоящее время в России производится ракета «Ангара-1.2», которая по грузоподъемности сравнима с «Союзом-2.1в».

Почему отказались от использования ракеты

Ракета-носитель «Союз-2.1в» была создана на основе предшествующей модели «Союз-2.1б». Основным отличием новой версии стало отсутствие четырех боковых ускорителей и двигатель НК-33 взамен РД-108А.

НК-33, разработанный в 1960-е годы для использования в ракете-носителе Н-1, подвергся переработке после ряда неудачных испытаний. Оставшиеся доработанные экземпляры этого двигателя остались на складах. В XXI веке решили использовать его для «Союзов-2.1в».

Семейство «Союз-2»

«Союз-2» представляет собой семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса, способных доставлять до 9,2 тонны полезной нагрузки на орбиту. В 2013 году к этому семейству присоединилась двухступенчатая ракета легкого класса «Союз-2.1в».

За разработку и производство ракет «Союз-2.1в» отвечало АО «Ракетно-космический центр „Прогресс“» в Самаре. Все ступени модификации используют керосин как горючее и сжиженный кислород как окислитель, что делает их безопасными для пилотируемых миссий, поскольку эти компоненты не являются токсичными.

Семейство «Союз-2» включает в себя модификации «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз-2.1в» и «Союз-СТ». Ракета «Союз-2.1в» оснащена рулевым двигателем РД-0110Р на первой ступени и модифицированной третьей ступенью от «Союз-2.1б» на втором уровне. Для доставки на орбиту использовался блок выведения «Волга».