Ученые обнаружили таинственные пустоты под статуей Великого сфинкса

Великий Сфинкс Гизы продолжает оставаться одним из самых загадочных памятников древности, привлекая внимание как исследователей, так и туристов на протяжении тысячелетий. Недавние исследования выявили под статуей неизвестные полости, что может свидетельствовать о наличии скрытых камер.

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Идея о том, что под Сфинксом могут находиться невидимые залы, существует с давних времен. Ее высказывал еще древнегреческий историк Геродот.

Современные методы, такие как георадар, впервые позволили исследовать внутренние структуры монумента без необходимости в разрушительных раскопках. Ученые обнаружили аномалии в известняковой породе под Сфинксом, которые могут указывать на наличие скрытых помещений или туннелей. Однако пока нет возможности определить, являются ли эти пустоты естественными образованиями или результатом деятельности древних архитекторов.

Несмотря на эти открытия, официально раскопки под Сфинксом строго запрещены. Власти Египта придерживаются мнения, что любое вмешательство может навредить и без того хрупкой конструкции памятника, написал портал The Archaeologist.

Исследователи из Нью-Йоркского университета выдвинули новую теорию о происхождении Большого сфинкса в Египте. Вместо того чтобы считать его произведением египетских мастеров, ученые предполагают, что сфинкс является естественной геологической формацией, возникшей в результате природных процессов.