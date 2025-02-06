Asus выпустила упрощенную версию игрового смартфона ROG Phone 9

Компания Asus выпустила игровой смартфон ROG Phone 9 FE, который получил упрощенные характеристики по сравнению с флагманскими ROG Phone 9 и 9 Pro. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Asus ROG Phone 9 FE оснащается 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, динамической частотой до 185 Гц и пиковой яркостью 2500 нит. Панель защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

За производительность устройства отвечает прошлогодний чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 3, дополненный 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 256 ГБ.

Основная камера на базе сенсора Sony IMX890 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией дополнена ультраширокоугольным модулем на 13 Мп и макромодулем с разрешением 5 Мп. Спереди предусмотрена селфи-камера на 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт, а также беспроводную на 15 Вт. Работает новинка под управлением Android 15. Среди прочих характеристик отмечается наличие NFC, разъема для наушников, дополнительные кнопки AirTrigger на торцах и защита корпуса от пыли и воды по стандарту IP68.

Смартфон пока что представлен только на тайском сайте Asus по цене 29 990 бат (около 87,2 тыс. руб.) в единственном цвете Phantom Black.