Realme анонсировала более мощную версию смартфона GT7 Pro

Realme анонсировала еще более мощную версию своего флагмана Realme GT7 Pro
Realme анонсировала флагманский GT7 Pro Racing Edition, который обещает стать самой мощной версией в серии.
Полноценная презентация новинки запланирована на февраль.
Компания заявляет, что Racing Edition создавался с акцентом на максимальную производительность.
Как именно ее удалось повысить, пока неизвестно. Варианты — разогнанный Snapdragon 8 Elite (как у Galaxy S25) и продвинутая система охлаждения.
Известный инсайдер Digital Chat Station уже успел слить первые результаты тестов: более 3 млн баллов в AnTuTu. Кроме того, смартфон получит сверхбыстрый накопитель UFS 4.1.
Отметим, что учитывая методы ведения бизнеса китайскими компаниями, скорее всего, больше подробностей о Racing Edition появится еще до официального анонса.