В Госдуме ответили на вопрос о разблокировке соцсети Х

Признаков сближения соцсети X с российскими законами нет, поэтому обсуждать разблокировку преждевременно.

Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.

" Т а к и х п р и з н а к о в я н е н а б л ю д а ю , и о б с у ж д а т ь п о к а н е ч е г о " , – з а я в и л п а р л а м е н т а р и й в б е с е д е с ТАСС.

Так депутат отреагировал на слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая считает, что у России якобы есть основания для снятия блокировки с бывшего Twitter.

По ее мнению, на платформе стало намного меньше цензуры и деструктивного контента. Но финальная позиция по этому вопросу, добавляла Мизулина, должна основываться на данных Роскомнадзора.