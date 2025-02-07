Получено рекордно четкое изображение нити «космической паутины»

Материя в космосе распределена по обширной сети взаимосвязанных структур, напоминающих нити паутины. Международная группа исследователей, проведя сотни часов наблюдений, получила беспрецедентно четкое изображение одного «волокна» этой паутины, простирающегося на 3 миллиона световых лет. Нить соединяет две активно формирующиеся галактики, относящееся к периоду, когда Вселенной было около 2 миллиардов лет.

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Согласно современной космологии, темная материя составляет около 85% всего во Вселенной. Под воздействием гравитации темная материя формирует сложную космическую паутину из нитей, в пересечениях которых возникают самые яркие галактики и их скопления. Эта космическая паутина служит каркасом, на котором строятся все видимые структуры во Вселенной: внутри волокон есть газ, подпитывающий звездообразование в галактиках. Прямые наблюдения за потоком этого газа позволили бы лучше понять процессы формирования и эволюции галактик.

Однако изучение газа внутри космической паутины невероятно сложно. Межгалактический газ обнаруживается в основном косвенно, через поглощение света от ярких источников на заднем плане. Даже самый распространенный элемент, водород, испускает лишь слабое свечение, что делает его практически недоступным для прямого наблюдения.Новое суперчеткое изображение нити получено с помощью MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) — инновационного спектрографа, установленного на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили. Открытие опубликовано в Nature Astronomy, о нем сообщает Институт астрофизики им. Макса Планка (Германия).

« Ф и к с и р у я с л а б ы й с в е т , и с п у с к а е м ы й э т и м в о л о к н о м , к о т о р ы й п у т е ш е с т в о в а л ч у т ь м е н е е 1 2 м и л л и а р д о в л е т , ч т о б ы д о с т и ч ь З е м л и , м ы с м о г л и т о ч н о о х а р а к т е р и з о в а т ь е г о ф о р м у . В п е р в ы е м ы с м о г л и п р о с л е д и т ь г р а н и ц у м е ж д у г а з о м , н а х о д я щ и м с я в г а л а к т и к а х , и м а т е р и а л о м , с о д е р ж а щ и м с я в н у т р и к о с м и ч е с к о й п а у т и н ы , ч е р е з п р я м ы е и з м е р е н и я . М ы в и д и м з н а ч и т е л ь н о е с о г л а с и е м е ж д у с о в р е м е н н о й т е о р и е й и н а б л ю д е н и я м и » , — о б ъ я с н я е т р у к о в о д и т е л ь и с с л е д о в а н и я Д а в и д е Т о р н о т т и .

Ученые собирают данные, чтобы обнаружить больше подобных структур, чтобы получить полное представление о том, как газ распределяется и течет в космической паутине.