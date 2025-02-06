Ученые рассказали, чем опасно таяние льдов Антарктиды

Таяние антарктических ледников угрожает не только повышением уровня мирового океана, но и активизацией древних вирусов и бактерий, против которых у человечества нет иммунитета. Например, российские ученые обнаружили червей, которые находились в состоянии анабиоза 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте. После размораживания они ожили и начали питаться.

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Также ранее ученые смогли оживить бактерию, найденную в желудке пчелы, которая была заморожена в янтаре 40 миллионов лет назад. Это показывает, что микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях.

При этом такие вирусы даже имеют возможность распространения не только воздушным путем, но и через воду. Немецкие вирусологи предупреждают, что если древние вирусы проснутся, они смогут перемещаться по морям, после чего распространятся по всему миру.

Известно более 15 000 видов организмов, способных впадать в состояние анабиоза, но при этом остается неизвестным, сколько еще их может находиться во льдах и насколько они опасны для человека, передает Дзен-канал «BIOсфератум».