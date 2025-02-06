В Windows появится инструмент для извлечения аудио из видеофайлов
Разработчики Microsoft добавили новую функцию в коллекцию Windows-утилит PowerToys, позволяющую извлекать звуковую дорожку из видеофайлов и перекодировать видеофайлы. Новая функция включена в ИИ-инструмент Advanced Paste (Расширенная вставка).
Новая функция позволяет вставлять аудио- или видеофайлы «в другие места». Также в описании технологии объясняется, что «транскодирование — процесс изменения формата, разрешения и качества видеофайла, влияющий на его размер и возможность воспроизведения на устройстве».
«Несмотря на то, что транскодирование не является обычной практикой для обычных пользователей, ручное перекодирование видеофайлов может быть полезным для проверки производительности компьютера. Для этих целей может быть предложено приложение Handbrake», — отмечает портал PCWorld.
Однако функция ещё тестируется, причём инсайдеры говорят, что она может быть отменена. Одной из проблем может стать авторское право и соответствующие последствия, если пользователи начнут бесконтрольно использовать новую «фичу».