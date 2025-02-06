В Windows появится инструмент для извлечения аудио из видеофайлов

Разработчики Microsoft добавили новую функцию в коллекцию Windows-утилит PowerToys, позволяющую извлекать звуковую дорожку из видеофайлов и перекодировать видеофайлы. Новая функция включена в ИИ-инструмент Advanced Paste (Расширенная вставка).

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Новая функция позволяет вставлять аудио- или видеофайлы «в другие места». Также в описании технологии объясняется, что «транскодирование — процесс изменения формата, разрешения и качества видеофайла, влияющий на его размер и возможность воспроизведения на устройстве».

« Н е с м о т р я н а т о , ч т о т р а н с к о д и р о в а н и е н е я в л я е т с я о б ы ч н о й п р а к т и к о й д л я о б ы ч н ы х п о л ь з о в а т е л е й , р у ч н о е п е р е к о д и р о в а н и е в и д е о ф а й л о в м о ж е т б ы т ь п о л е з н ы м д л я п р о в е р к и п р о и з в о д и т е л ь н о с т и к о м п ь ю т е р а . Д л я э т и х ц е л е й м о ж е т б ы т ь п р е д л о ж е н о п р и л о ж е н и е H a n d b r a k e » , — о т м е ч а е т п о р т а л P C W o r l d .

Однако функция ещё тестируется, причём инсайдеры говорят, что она может быть отменена. Одной из проблем может стать авторское право и соответствующие последствия, если пользователи начнут бесконтрольно использовать новую «фичу».