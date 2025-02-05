Apple запустила массовое производство новых процессоров

Apple начала массовое производство своих новых процессоров M5, сообщает издание MacRumors. Ожидается, что устройства с новыми чипами могут появиться уже в этом году.

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Согласно отчету, Apple начала процесс упаковки чипов M5 в прошлом месяце. Упаковка — финальный этап производства полупроводников, включающий защиту чипа и обеспечение электрических соединений с другими компонентами.

Производство кремниевых пластин для M5, как и прежде, передано на аутсорсинг компании TSMC. Упаковкой чипов занимаются компании OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), включая тайваньскую ASE Group, американскую Amkor и китайскую JCET. Сообщается, что ASE первой начала массовое производство, а Amkor и JCET начнут его последовательно.

Первая партия, по информации издания, включает в себя базовую модель M5, а не более продвинутые версии M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra. Упомянутые OSAT компании инвестируют в расширение производственных мощностей для поддержки массового производства высокопроизводительных моделей.

Ожидается, что серия M5 будет построена на улучшенной ARM-архитектуре и будет производиться с использованием передовой 3-нм технологии TSMC. Решение Apple отказаться от более передового 2-нм процесса TSMC для чипа M5, вероятно, связано с соображениями стоимости.

По мнению аналитика Apple Минг-Чи Куо, первым устройством с чипом M5 станет новый iPad Pro, массовое производство которого начнется во второй половине следующего года.