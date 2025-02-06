В Индии обнаружили бомбоубежища возрастом 2500 лет

Существует теория, согласно которой на Земле в древности происходили конфликты с применением оружия массового поражения, и эта гипотеза довольно популярна в Индии. Ученые утверждают, что на территории страны были найдены древние бомбоубежища.

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Считается, что на протяжении истории цивилизации неоднократно исчезали и возникали вновь. Сторонники этой теории обращают внимание на загадочные сооружения в Индии, которые, возможно, служили укрытиями для людей во времена разрушительных катастроф. Древние индийцы вырубали храмы в скалах, что позволяло им укрываться и жить там в течение определенного времени.

Кроме того, в Индии еще более 2500 лет назад были построены сооружения, которые можно назвать прототипами современных бомбоубежищ. Эти конструкции представляют собой выдолбленные в скалах помещения, длина которых может достигать 20 метров и более. Между залами проложены узкие коридоры, соединяющие их друг с другом.

По всей стране обнаружено несколько сотен подобных объектов. Ученые относят их к III–IV векам до нашей эры и предполагают, что они были созданы вручную с использованием примитивных инструментов, таких как молотки и долота, передает Дзен-канал «BIOсфератум».