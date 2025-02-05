Вскрытие показало неочевидную особенность Samsung Galaxy S25 Plus

Новый разбор смартфона Samsung Galaxy S25 Plus, опубликованный экспертами PBKreviews, демонстрирует, что Samsung не внесла кардинальных изменений во внутреннюю компоновку устройства. Тем не менее, было обнаружено несколько приятных улучшений. Об этом сообщает издание GSMArena.

© PBKreviews/YouTube

В первую очередь, была усовершенствована система извлечения аккумулятора. Вместо традиционных язычков теперь используется специальный пакет, который, по словам специалистов PBKreviews, значительно облегчает процесс замены батареи по сравнению с предыдущей моделью S24 Plus.

Ключевым апгрейдом, который привлек внимание экспертов, стала значительно увеличенная камера охлаждения. Хотя точные размеры пока не раскрываются, визуально очевидно, что она превосходит аналогичную деталь в S24 Plus. Напомним, что в S25 Ultra, по заявлению Samsung, камера охлаждения была увеличена на 40%.

В предстоящем обзоре будет проведено тестирование S25 Plus на производительность при длительной нагрузке. Учитывая, что смартфон оснащен тем же процессором Snapdragon 8 Elite for Galaxy, что и S25 Ultra, результаты могут быть сопоставимы. Напомним, что в обзоре S25 Ultra было отмечено, что даже с увеличенной камерой охлаждения длительная высокая нагрузка вызывала проблемы.

Несмотря на улучшенный механизм извлечения аккумулятора, общая оценка ремонтопригодности Samsung Galaxy S25 Plus осталась на уровне 9/10, как и у S24 Plus. Причиной послужили незначительные сложности, связанные с общей простотой ремонта и заменой экрана.