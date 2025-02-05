Пользователь пожаловался на отваливающийся блок камер на Pixel 9 Pro

Пользователь флагманского смартфона Pixel 9 Pro пожаловался на низкое качество сборки смартфона, у которого спустя полгода начал отслаиваться блок камеры. Об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на публикацию на форуме Reddit.

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Владелец Pixel 9 Pro опубликовал фотографию, на которой видно, что задняя камера устройства отклеивается от корпуса. Он утверждает, что смартфон всегда носился в чехле и не получал значительных повреждений.

По мнению пользователя, причиной отклеивания камеры могло стать воздействие влаги. После того как камеры начали запотевать, он оставил устройство в ванной комнате. В результате воздействия влаги один край камеры начал отходить. Подобное поведение устройства может указывать на низкое качество сборки и используемых материалах в этой модели.

Некоторые пользователи отметили, что сталкивались с подобными проблемами, что усиливает сомнения в долговечности устройства. Однако у владельца ранее был Pixel 7 Pro, с которым, несмотря на частое использование вблизи воды, подобных проблем не возникало.

Примечательно, что современные смартфоны Google Pixel обладают высокой степенью защиты по стандарту IP68, что гарантирует надежную защиту от проникновения влаги внутрь устройства.