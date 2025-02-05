Xiaomi лишила поддержки ещё 9 моделей Redmi и POCO

Xiaomi официально включила в список End-of-Support (EOS) (устройств, которые больше не будут поддерживаться) ещё девять моделей Redmi и POCO.

Xiaomi лишила поддержки еще 9 моделей Redmi и Poco
© Ferra.ru

Как правило, Xiaomi выпускает патчи безопасности для поддерживаемых моделей в течение четырёх лет и обеспечивает несколько номерных обновлений ОС Android. Модели, которые будут указаны ниже, вышли за пределы жизненного продуктового цикла. Эти смартфоны технически продолжат работать, но без обновлений ОС и безопасности.

Список устаревших моделей, лишённых поддержки:

  • Redmi Note 11 SE;
  • Redmi Note 11S 5G;
  • Redmi Note 11S;
  • Redmi Note 11;
  • Redmi Note 11 5G;
  • POCO M4 Pro;
  • Redmi Note 11 5G;
  • POCO X4 Pro 5G;
  • Redmi 10C.

Наука и техника