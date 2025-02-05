«Google Фото» научилось скрывать мемы и скриншоты в общей галерее

Приложение «Google Фото» получило функцию, с помощью которой пользователи могут оптимизировать общую ленту медиафайлов, автоматически скрыв контент сомнительной ценности, загруженный из социальных сетей и мессенджеров. Об этом сообщает портал 4PDA.

Новая функция обеспечивает более эффективное управление галереей и исключает из общего просмотра мемы, скриншоты и изображения, например, из WhatsApp или Telegram.

Контент не удаляется из памяти устройства, но перестает отображаться в основной библиотеке фотографий, что упрощает доступ к более важным и ценным снимкам, снятым на камеру устройства или из других приложений.

Данная опция доступна в настройках приложения, где пользователи могут выбрать скрытие контента только из определенных приложений, используя пункт «Настроить по приложению».

Нововведение уже внедрено в версию 7.14 «Google Фото», которая доступна для скачивания пользователям Android в магазине Google Play. Появится ли подобная функция в версии приложения для iPhone, не уточняется.