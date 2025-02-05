Физики объяснили белое кольцо на дне кастрюли после готовки макарон

Физики раскрыли секрет белого кольца на дне кастрюли после готовки макарон
Ученые из Французского национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды провели эксперимент, чтобы понять, как образуются белые кольца соли, которые можно увидеть на дне кастрюли после варки макарон или картофеля. Результаты опубликованы в журнале Physics of Fluids.
Для этого ученые бросали в воду различные типы соли, чтобы увидеть, как микроскопические частицы оседают и образуют кольцевые следы. Результаты показали, что когда много частиц соли оседает в воду одновременно, они создают поток, который заставляет их расходиться в стороны, формируя расширяющееся кольцо с менее плотным центром. Если же частицы падают медленно, они оседают равномерно, образуя аккуратное ровное кольцо. Это похоже на то, как в воде расходятся круги от брошенного камня, но здесь роль играет не само движение воды, а взаимодействие микроскопических частиц.
«Интересно, что большие частицы отклоняются дальше в стороны, чем маленькие. Это значит, что можно разделять частицы по размеру, просто бросая их в воду», — отметил автор исследования Матье Сузи
Другими словами, если в воду одновременно поместить частицы разного размера, более крупные будут отодвигаться дальше от центра, чем мелкие. Этот эффект можно использовать, чтобы сортировать компоненты вещества по размеру — достаточно просто бросить их в резервуар с водой и посмотреть, где они осядут.
«Это был поучительный опыт, потому что мы быстро осознали, что даже простые повседневные наблюдения скрывают множество сложных физических процессов!» — добавил Матье Сузи
Выводы исследования могут иметь практическое применение в промышленности.