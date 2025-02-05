Физики раскрыли секрет белого кольца на дне кастрюли после готовки макарон

Ученые из Французского национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды провели эксперимент, чтобы понять, как образуются белые кольца соли, которые можно увидеть на дне кастрюли после варки макарон или картофеля. Результаты опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Физики объяснили белое кольцо на дне кастрюли после готовки макарон
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Для этого ученые бросали в воду различные типы соли, чтобы увидеть, как микроскопические частицы оседают и образуют кольцевые следы. Результаты показали, что когда много частиц соли оседает в воду одновременно, они создают поток, который заставляет их расходиться в стороны, формируя расширяющееся кольцо с менее плотным центром. Если же частицы падают медленно, они оседают равномерно, образуя аккуратное ровное кольцо. Это похоже на то, как в воде расходятся круги от брошенного камня, но здесь роль играет не само движение воды, а взаимодействие микроскопических частиц.

«Интересно, что большие частицы отклоняются дальше в стороны, чем маленькие. Это значит, что можно разделять частицы по размеру, просто бросая их в воду», отметил автор исследования Матье Сузи

Другими словами, если в воду одновременно поместить частицы разного размера, более крупные будут отодвигаться дальше от центра, чем мелкие. Этот эффект можно использовать, чтобы сортировать компоненты вещества по размеру — достаточно просто бросить их в резервуар с водой и посмотреть, где они осядут.

«Это был поучительный опыт, потому что мы быстро осознали, что даже простые повседневные наблюдения скрывают множество сложных физических процессов!» добавил Матье Сузи

Выводы исследования могут иметь практическое применение в промышленности.

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