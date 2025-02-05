Физики объяснили белое кольцо на дне кастрюли после готовки макарон

Ученые из Французского национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды провели эксперимент, чтобы понять, как образуются белые кольца соли, которые можно увидеть на дне кастрюли после варки макарон или картофеля. Результаты опубликованы в журнале Physics of Fluids.

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Для этого ученые бросали в воду различные типы соли, чтобы увидеть, как микроскопические частицы оседают и образуют кольцевые следы. Результаты показали, что когда много частиц соли оседает в воду одновременно, они создают поток, который заставляет их расходиться в стороны, формируя расширяющееся кольцо с менее плотным центром. Если же частицы падают медленно, они оседают равномерно, образуя аккуратное ровное кольцо. Это похоже на то, как в воде расходятся круги от брошенного камня, но здесь роль играет не само движение воды, а взаимодействие микроскопических частиц.

« И н т е р е с н о , ч т о б о л ь ш и е ч а с т и ц ы о т к л о н я ю т с я д а л ь ш е в с т о р о н ы , ч е м м а л е н ь к и е . Э т о з н а ч и т , ч т о м о ж н о р а з д е л я т ь ч а с т и ц ы п о р а з м е р у , п р о с т о б р о с а я и х в в о д у » , — о т м е т и л а в т о р и с с л е д о в а н и я М а т ь е С у з и

Другими словами, если в воду одновременно поместить частицы разного размера, более крупные будут отодвигаться дальше от центра, чем мелкие. Этот эффект можно использовать, чтобы сортировать компоненты вещества по размеру — достаточно просто бросить их в резервуар с водой и посмотреть, где они осядут.

« Э т о б ы л п о у ч и т е л ь н ы й о п ы т , п о т о м у ч т о м ы б ы с т р о о с о з н а л и , ч т о д а ж е п р о с т ы е п о в с е д н е в н ы е н а б л ю д е н и я с к р ы в а ю т м н о ж е с т в о с л о ж н ы х ф и з и ч е с к и х п р о ц е с с о в ! » — д о б а в и л М а т ь е С у з и

Выводы исследования могут иметь практическое применение в промышленности.