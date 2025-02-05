«Джеймс Уэбб» сделал уникальный снимок протопланетного диска

Новое изображение от телескопа им. Джеймса Уэбба показывает объект HH 30 с беспрецедентной четкостью, сообщает Европейское космическое агентство. Это вид протопланетного диска сбоку, окруженного струями газа и ветрами. Он находится в темном молекулярном облаке LDN 1551 в созвездии Тельца.

© Naukatv.ru

Объекты Хербига-Аро, такие как HH 30, — это светящиеся области вокруг протозвезд. Они возникают, когда звездные ветры или струи газа от этих новорожденных звезд образуют ударные волны, сталкиваясь на высоких скоростях с окружающими газом и пылью.

Крупные зерна пыли формируют тонкий слой. Образование узкого плотного слоя пыли является важной стадией в процессе формирования планет. В этой плотной области пылинки слипаются, образуя гальку и, в конечном счете, сами планеты.

Помимо поведения пылевых зерен, изображения раскрывают несколько различимых структур, вложенных друг в друга. Струи газа вылетают с высокой скоростью под углом 90 градусов к центру диска. Узкая струя окружена более широким коническим выбросом, а он, в свою очередь, — широкой туманностью, которая отражает свет от молодой звезды в центре всей структуры.

В совокупности эти данные показывают, что HH 30 — это динамичное место, где как мельчайшие пылевые зерна, так и массивные струи играют роль в формировании новых планет.