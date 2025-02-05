Росгидромет планирует пять запусков метеоспутников
Еще два спутника для слежения за магнитными бурями, а также аппараты для прогнозирования погоды планируется вывести на орбиту в 2025 году.
Всего запланировано пять запусков, заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"В этом году ожидаем запуска еще двух таких же аппаратов "Ионосфера-М", радиолокационного аппарата "Обзор" и гидрометеорологического геостационарного спутника "Электро-Л" №5. Таким образом, у нас еще пять запусков запланировано", - заявил Шумаков.
Он рассказал, что в 2024 году российская орбитальная космическая группировка пополнилась шестью новыми космическими аппаратами. В настоящий момент она насчитывает уже 20 спутников, функционал которых востребован гидрометслужбой России, что является рекордным количеством в современной истории.
"Некоторые запущенные спутники были созданы впервые в истории отечественной космонавтики. Это, в частности, аппараты "Ионосфера-М" № 1 и № 2. Они предназначены для мониторинга и прогнозирования магнитных бурь. Запуск новых космических аппаратов, конечно же, существенно повышает возможности Росгидромета по прогнозированию опасных природных явлений, мониторингу окружающей среды, поверхности суши, морских акваторий, ледовой и паводковой обстановки", - отметил глава ведомства.