Росгидромет планирует пять запусков метеоспутников

Еще два спутника для слежения за магнитными бурями, а также аппараты для прогнозирования погоды планируется вывести на орбиту в 2025 году.

Всего запланировано пять запусков, заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

" В э т о м г о д у о ж и д а е м з а п у с к а е щ е д в у х т а к и х ж е а п п а р а т о в " И о н о с ф е р а - М " , р а д и о л о к а ц и о н н о г о а п п а р а т а " О б з о р " и г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к о г о г е о с т а ц и о н а р н о г о с п у т н и к а " Э л е к т р о - Л " № 5 . Т а к и м о б р а з о м , у н а с е щ е п я т ь з а п у с к о в з а п л а н и р о в а н о " , - з а я в и л Ш у м а к о в .

Он рассказал, что в 2024 году российская орбитальная космическая группировка пополнилась шестью новыми космическими аппаратами. В настоящий момент она насчитывает уже 20 спутников, функционал которых востребован гидрометслужбой России, что является рекордным количеством в современной истории.