Google намерена потратить до $75 млрд на гонку в сфере ИИ

Материнская компания Google - Alphabet Inc. - планирует в 2025 году потратить до $75 млрд на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и участие в технологической гонке. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на отчет компании за четвертый квартал 2024 года.

По этой информации, в последнее время на фоне ускорения гонки в области ИИ многие компании увеличивают планируемые вложения средств в создание соответствующей инфраструктуры. В отчете не сказано прямо, что капитальные затраты корпорации в 2025 году будут полностью направлены на развитие ИИ-технологий, однако, по оценкам портала, вероятно, что в эту область Google инвестирует значительную часть заявленных средств.

" М ы м о щ н о з а в е р ш и л и ч е т в е р т ы й к в а р т а л [ 2 0 2 4 г о д а ] б л а г о д а р я н а ш е м у л и д е р с т в у в о б л а с т и И И и д и н а м и к е р а з в и т и я в с е г о б и з н е с а . < . . . > М ы у в е р е н ы в б у д у щ и х в о з м о ж н о с т я х и д л я у с к о р е н и я п р о г р е с с а п л а н и р у е м и н в е с т и р о в а т ь п р и м е р н о $ 7 5 м л р д к а п и т а л о в л о ж е н и й в 2 0 2 5 г о д у " , - п р и в о д я т с я в о т ч е т е с л о в а г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а G o o g l e С у н д а р а П и ч а и .

По его данным, спрос клиентов на ИИ-инструменты компании растет. Портал отмечает, что в 2023 году капитальные затраты Alphabet составили $32,3 млрд.

22 января газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Google решила увеличить более чем на $1 млрд свои инвестиции в американскую компанию Anthropic, которая разрабатывает ИИ-технологии и конкурирует в этой сфере с организацией OpenAI - создателем чат-бота ChatGPT. По их словам, Google уже вложила порядка $2 млрд в Anthropic и теперь увеличивает свою долю в компании. Отмечалось, что Anthropic также "в шаге от получения" еще $2 млрд от венчурных инвесторов Кремниевой долины, что должно утроить оценочную стоимость компании до $60 млрд. Газета пояснила, что Google разработала технологии, на основе которых выстроены модели компаний OpenAI и Anthropic, но затем корпорация "отстала в гонке" по извлечению прибыли из них.