The Verge: Google намерена потратить до $75 млрд на гонку в сфере ИИ
Материнская компания Google - Alphabet Inc. - планирует в 2025 году потратить до $75 млрд на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и участие в технологической гонке. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на отчет компании за четвертый квартал 2024 года.
По этой информации, в последнее время на фоне ускорения гонки в области ИИ многие компании увеличивают планируемые вложения средств в создание соответствующей инфраструктуры. В отчете не сказано прямо, что капитальные затраты корпорации в 2025 году будут полностью направлены на развитие ИИ-технологий, однако, по оценкам портала, вероятно, что в эту область Google инвестирует значительную часть заявленных средств.
"Мы мощно завершили четвертый квартал [2024 года] благодаря нашему лидерству в области ИИ и динамике развития всего бизнеса. <...> Мы уверены в будущих возможностях и для ускорения прогресса планируем инвестировать примерно $75 млрд капиталовложений в 2025 году", - приводятся в отчете слова генерального директора Google Сундара Пичаи.
По его данным, спрос клиентов на ИИ-инструменты компании растет. Портал отмечает, что в 2023 году капитальные затраты Alphabet составили $32,3 млрд.
22 января газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Google решила увеличить более чем на $1 млрд свои инвестиции в американскую компанию Anthropic, которая разрабатывает ИИ-технологии и конкурирует в этой сфере с организацией OpenAI - создателем чат-бота ChatGPT. По их словам, Google уже вложила порядка $2 млрд в Anthropic и теперь увеличивает свою долю в компании. Отмечалось, что Anthropic также "в шаге от получения" еще $2 млрд от венчурных инвесторов Кремниевой долины, что должно утроить оценочную стоимость компании до $60 млрд. Газета пояснила, что Google разработала технологии, на основе которых выстроены модели компаний OpenAI и Anthropic, но затем корпорация "отстала в гонке" по извлечению прибыли из них.