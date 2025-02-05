Телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику с девятью кольцами

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал гигантскую галактику LEDA 1313424, или «Бычий глаз» , расположенную в 567 миллионах световых лет от Земли, сообщает НАСА, а само событие подробно описано в Astrophysical Journal Letters.

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Она в 2,5 раза больше Млечного Пути и имеет рекордные девять колец, что делает ее уникальной среди известных галактик.

Как появились кольца?

Исследователи считают, что около 50 миллионов лет назад маленькая голубая карликовая галактика пролетела сквозь «Бычий глаз», вызвав волнообразное движение газа, пыли и звезд – как камень, брошенный в воду, создает круги на поверхности. Этот процесс породил концентрические кольца из новообразованных звезд.

Ученые отмечают, что до сих пор ни у одной другой галактики не находили столько колец. Ранее зафиксированный рекорд — три кольца, а здесь их целых девять. Причем восьмое кольцо подтвердил «Хаббл», а девятое — наземные обсерватории Keck. Возможно, существовало и десятое кольцо, но оно стало слишком тусклым, чтобы его заметить.

Подобные наблюдения помогают лучше понять взаимодействие галактик и процессы формирования звезд. В будущем ученые ожидают увидеть еще больше таких столкновений благодаря телескопу Nancy Grace Roman , который должен заработать в 2027 году.