В России практически завершился переход смартфонов на разъем Type-C

В России растет востребованность зарядных устройств на Type-C. За последние 2 года в объединенной розничной сети компаний «МегаФон» и Yota их стали приобретать на 28% чаще. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

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В «МегаФоне» объяснили эту тенденцию универсальностью разъема: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C.

Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъема на всех мобильных и зарядных устройствах, вступившее в силу в конце прошлого года.

Если 3 года назад разъем Type-C можно было встретить в основном у смартфонов на операционной системе Android, то начиная с 2023 года начался активный переход всех смартфонов на USB-C, включая iPhone.

Этот же разъем несколько лет назад начал появляться и на ноутбуках и планшетах.

Вслед за смартфонами производители адаптировали под новые требования рынка и зарядные устройства. Среди них — дата-кабели, которые теперь оснащены Type-C как минимум с той стороны, которая подсоединяется к смартфону или планшету. Однако уже можно найти кабели, имеющие USB-C с обеих сторон. Любая из них подойдет для подключения как к смартфону, так и к зарядному устройству — сетевому (СЗУ), которое подсоединяется к стандартной розетке, или автомобильному (АЗУ), которое вставляется в прикуриватель автомобиля. Первое используют дома или в офисе, второе — в дороге.

Продажи автомобильных и сетевых зарядных устройств, а также дата-кабелей с Type-C в натуральном выражении выросли с 2022 по 2024 год почти на треть, в деньгах — на 36%. По результатам прошлого года такие разъемы с большим отрывом стали лидерами среди всех видов зарядных устройств.

В «МегаФоне» отметили, что доля Type-C в АЗУ выросла с 18% до 32%, в СЗУ (без учета беспроводных зарядок) — с 53% до 61%, на дата-кабелях — с 37% до 48%. При этом автомобильные зарядные устройства USB -C стали покупать в 2,4 раза чаще.

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов сообщил, что явный рост спроса на USB-C наметился еще год назад, а сейчас уже большинство новых устройств оснащаются этим разъемом.

« Т е м н е м е н е е , м ы н е п л а н и р у е м с о к р а щ а т ь а с с о р т и м е н т з а р я д н ы х у с т р о й с т в с д р у г и м и р а з ъ е м а м и , п о с к о л ь к у у п о л ь з о в а т е л е й н а р у к а х о с т а е т с я д о с т а т о ч н о м н о г о у с т р о й с т в с U S B - A , m i c r o U S B и д р у г и м и т и п а м и » , — р а с с к а з а л т о п - м е н е д ж е р к о м п а н и и .

Напомним, тип разъема Type-C на смартфонах и других электронных устройствах впервые был представлен в 2014 году, в 2019 появилась его текущая модификация.