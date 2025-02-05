На Солнце произошли две сильные вспышки

Две вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце утром в среду, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

© NASA

" 5 ф е в р а л я в 0 6 : 1 5 м с к в р е н т г е н о в с к о м д и а п а з о н е в г р у п п е п я т е н 3 9 8 1 ( N 0 6 W 0 0 ) з а р е г и с т р и р о в а н а в с п ы ш к а M 1 . 2 п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю 1 0 м и н у т , < … > в 1 0 : 5 0 м с к в р е н т г е н о в с к о м д и а п а з о н е з а р е г и с т р и р о в а н а в с п ы ш к а M 2 . 7 п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю 1 3 м и н у т " , - с о о б щ а е т И П Г .

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, активные центры будут находиться в зоне прямого влияния на Землю еще не менее двух-трех дней.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.