Ученые разгадали тайну спрятанного во льдах Антарктиды саркофага

Американские ученые обнаружили необычный саркофаг во время исследований льдов в Антарктиде. Находку сделали еще в 1945 году — тогда саркофаг нашли участники экспедиции Dicraft. Он был скрыт подо льдом, внутри оказались древние послания.

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Также в загадочной находке были куски желтого металла с пиктограммами. Ученые так и не смогли определить материал. Внешне все это было больше похоже на некую головоломку.

Только спустя несколько десятков лет специалисты смогли разобраться в чем дело. Находка оказалась очень ценной — куски пазла сложились в звездную карту. Ученые предполагают, что с помощью нее можно было ориентироваться в космическом пространстве.

Несмотря на интерес к этой теме, полученные данные и фото были засекречены. В то время ничего не попало в печать. Только один из участников смог сохранить пару снимков, а после передать их внуку, передает ИА «Кулик».