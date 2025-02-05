Военно-космические силы (ВКС) РФ провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

На борту находятся космические аппараты, а сам пуск провели в интересах ведомства. Иные детали в публикации не приводятся.

«Союз-2.1в» представляет собой двухступенчатую ракету-носитель легкого класса. Она предназначена для выведения космических аппаратов на низкие круговые и эллиптические орбиты. Головной разработчик комплекса — ракетно-космический центр «Прогресс».

О прошлом пуске космической ракеты в интересах Минобороны РФ сообщалось в начале декабря. Тогда ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.