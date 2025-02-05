У SpaceX нашли деньги для колонизации Марса

У компании SpaceX найдутся деньги для колонизации Марса. Об этом со ссылкой на исследовательскую организацию Quilty Space сообщает издание ArsTechnica.

В организации подсчитали, что за последние два года доход SpaceX от системы спутникового интернета Starlink утроился. По данным Quilty Space, в текущем году рост продолжится, поэтому в перспективе у SpaceX найдутся деньги для колонизации Марса.

« Г л а в н ы й в ы в о д , к о т о р ы й я х о ч у д о н е с т и д о в с е х , з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о е с л и S p a c e X с о з д а в а л а с и с т е м у S t a r l i n k д л я ф и н а н с и р о в а н и я к о л о н и и н а М а р с е , у н а с е с т ь д о к а з а т е л ь с т в а т о г о , ч т о компания будет генерировать свободные денежные потоки от этого бизнеса, которые могли бы оплатить это начинание», — сказал президент Quilty Space Крис Куилти.

Ранее издание со ссылкой на прогноз Quilty Space сообщило, что в 2024 году система спутникового интернета Starlink принесла компании SpaceX доход в размере 7,8 миллиарда долларов.

В январе президент США Дональд Трамп заявил о намерениях освоить Марс и установить на планете флаг страны.