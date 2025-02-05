В Galaxy S26 Ultra появится подэкранная камера-невидимка

По слухам, Samsung тестирует Galaxy S26 Ultra с подэкранной фронтальной камерой, которая сделает дисплей полностью без вырезов и отверстий.

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Это позволит добиться «чистого» экрана, как у будущих iPhone.

Стоит отметить, что технология подэкранных камер уже используется в Galaxy Z Fold 6, но пока страдает качество съемки. Если Samsung не удастся улучшить изображения, эта версия может не дойти до массового производства.

Компания также тестирует традиционную версию S26 Ultra без подэкранной камеры. Samsung редко спешит внедрять новые технологии, предпочитая ждать массового распространения и снижения себестоимости.

А это значит, что, вероятно, камеры-невидимки совершили принципиальный скачок, раз даже консервативная корейская корпорация присмотрелась к ним для своих флагманов.

По данным инсайдеров, пока информация остается на уровне слухов, а окончательное решение о дизайне Galaxy S26 Ultra еще не принято.