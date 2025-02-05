NVIDIA наконец-то назвала дату релиза RTX 5070 Ti

NVIDIA подтвердила, что RTX 5070 Ti выйдет 20 февраля. За день до этого, 19 февраля, будет снято эмбарго на обзоры моделей с рекомендованной ценой (MSRP).

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Версии с нестандартным охлаждением и разгонными частотами получат обзоры в день релиза.

Компания не планирует выпускать Founders Edition, поэтому все карты будут от партнеров. Запасы MSRP-версий будут ограничены, как это было с RTX 5090 и 5080.

Что касается базовой RTX 5070, не Ti, точная дата пока неизвестна, но релиз ожидается в феврале.

Отметим, что AMD, в свою очередь, планирует запуск Radeon RX 9070 в марте. Но выход новинок NVIDIA может ускорить релиз, все ради конкуренции с RTX 5070.