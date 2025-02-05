ИИ помог российским ученым прочитать зачеркнутые Пушкиным слова

Российские ученые впервые смогли прочитать слова, которые поэт Александр Пушкин зачеркнул в рукописях. В этом им помог искусственный интеллект, созданный специалистами по нейросетям и лингвистами из России. Об этом рассказал заведующий отделом «Зрительные системы» ФИЦ ИУ РАН Дмитрий Николаев.

Согласно его словам, вначале нейросеть научили на «Болдинской рукописи» зачеркивать слова, а потом их «расчеркивать». Специалисты отметили значимость данного метода для изучения рукописей поэта. Благодаря разработке удалось устранить разночтения и углубить понимание работы Пушкина.

Проведя исследования, эксперты заметили, что даже в чистовых рукописях поэта содержится большое количество исправлений. Он периодически вносил правки, чтобы улучшить свои тексты. Некоторые из них делали редакторы. К ним отнесся и Николай I, поэтому работа имеет не только литературоведческое, но и историческое значение, а также дает понять цензуру того времени.

Дмитрий Николаев, заведующий отделом «Зрительные системы» ФИЦ ИУ РАН

« Р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й т в о р ч е с т в а П у ш к и н а п о к а з ы в а ю т , ч т о р я д м е с т в р у к о п и с я х п о э т а у с т а н о в л е н ы н е т о ч н о . В с в о ю о ч е р е д ь , э т о д а е т у ч е н ы м о с н о в а н и е д л я р е в и з и и у ж е с у щ е с т в у ю щ и х з н а н и й , и н е р е д к о о н а п р и н о с и т у д и в и т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы — н а п р и м е р , в ы я с н я е т с я , ч т о а в т о р н а п и с а л д р у г о е с л о в о и л и и с п о л ь з о в а л с о в е р ш е н н о и н у ю м е т а ф о р у . К п р и м е р у , в о д н о м и з п р е д л о ж е н и й з н а м е н и т о й с т а т ь и » О н а р о д н о с т и в л и т е р а т у р е » у п о м и н а ю т с я т р а г е д и и и з » и т а л ь я н с к и х н о в е л л » , в т о в р е м я к а к в о р и г и н а л ь н о й р у к о п и с и , к а к з а м е ч а е т Н и к о л а й П е р ц о в , а в т о р п и с а л о б и т а л ь я н с к и х п о в е с т я х » .

Кроме того, ученые рассказали про неоднозначные случаи. Например, в черновой рукописи стихотворения «Кипренскому», которая была написана Пушкиным в 1827 году, в строчке «Но это зеркало мне льстит» слово «это» было зачеркнуто, а над ним вписано «чудо», которое тоже было зачеркнуто. В итоге был опубликован первый вариант, однако ученые предполагают, что поэт мог предпочесть: «Но чудо: зеркало мне льстит». Об этом свидетельствует точка рядом со словом «чудо», информирует RTVI.

Ранее искусственный интеллект смоделировал полмиллиарда лет молекулярной эволюции, чтобы создать код для ранее неизвестного белка. Это достижение может помочь в разработке новых лекарств. Белок похож на те, что содержатся в медузах и кораллах. Новый белок, который существует только в виде компьютерного кода, получил название esmGFP. Он содержит схему ранее неизвестного типа зеленого флуоресцентного белка.