Ученые оспорили креативное мышление ИИ

Специалисты Университета Южной Австралии рассказали о связи искусственного интеллекта (ИИ) и творчества. Исследование было опубликовано в журнале Creativity Research Journal.

© Lenta.ru

По словам ученых, они пытались понять, насколько обоснованы прогнозы некоторых футурологов относительно того, что ИИ может лишить работы представителей креативных профессий. Они оспорили возможность ИИ творчески мыслить и пришли к выводу, что новые технологии могут скорее помочь творцу, чем заменить его.

Профессор Дэвид Кропли заметил, что ключ к успешному внедрению ИИ — дополнение человеческих навыков. По его словам, машины возьмут на себя рутинные, алгоритмические, предсказуемые задачи, освободив людей для сосредоточения на непредсказуемой, неалгоритмической и творческой работе.

В качестве примера он привел запрос чат-боту DALL-E 2 нарисовать картину скучающей женщины за смартфоном в стиле «Моны Лизы» да Винчи. Кропли заявил, что ИИ прекрасно справится с задачей, но только потому, что человек дал ему подробную подсказку.

« Е д и н с т в е н н о е , ч т о д е й с т в и т е л ь н о с д е л а л И И , — и з б а в и л м е н я о т н е о б х о д и м о с т и у ч и т ь с я р и с о в а т ь » , — заключил специалист.

По словам доктора Ребекки Марроне, несколько лет назад звучали заявления о том, что ИИ креативен и может соперничать с лучшими навыками человека.

« С е й ч а с м ы н а ч и н а е м в и д е т ь б о л е е у м е р е н н у ю и о б о с н о в а н н у ю т о ч к у з р е н и я » , — п о д ч е р к н у л а М а р р о н е .

Ранее международная группа специалистов попыталась узнать, как ИИ реагирует на боль и что делает, чтобы снизить ее уровень. Специалисты пришли к выводу, что модели ИИ могли специально подыгрывать ученым, чтобы те увидели ожидаемые результаты.