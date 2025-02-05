Подведены итоги масштабного проекта по поиску инопланетян

Ученые из проекта по поиску внеземного разума SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) использовали мощную систему COSMIC для поиска техносигнатур — признаков искусственной активности в космосе. Несмотря на анализ данных почти миллиона объектов, никаких следов внеземного разума обнаружено не было. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

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COSMIC (Commensal Open-Source Multimode Interferometer Cluster) — это комплекс обработки сигналов, подключенный к радиоастрономической обсерватории Karl G. Jansky Very Large Array (VLA). Он анализирует данные в реальном времени, ища узкополосные радиосигналы, которые могут указывать на искусственное происхождение. Такие сигналы должны соответствовать определенным критериям, например, изменять частоту из-за эффекта Доплера.

« C O S M I C б ы л р а з р а б о т а н д л я а в т о н о м н о г о п о и с к а т е х н о с и г н а т у р в о д н о м и з к р у п н е й ш и х э к с п е р и м е н т о в S E T I » , — о б ъ я с н я ю т а в т о р ы и с с л е д о в а н и я .

Система уже проанализировала более 950 тыс. объектов, что делает ее одним из самых масштабных проектов в истории поиска внеземного разума.

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В тестовом поле из 511 звезд, выбранных из каталога Gaia, COSMIC не обнаружил никаких признаков искусственных сигналов. Однако исследователи подчеркивают, что это только начало. Будущие наблюдения будут более автоматизированными и охватят еще больше объектов.

Несмотря на отсутствие положительных результатов, ученые считают, что COSMIC успешно прошел испытания.