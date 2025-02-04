Ученые заметили на Марсе аномальную сейсмическую проводимость
Исследование ученых NASA выявило необычно высокую проводимость сейсмических волн в мантии Марса. Причем в этом помог искусственный интеллект (ИИ), который проанализировал десятки тысяч снимков поверхности Красной планеты.
Сопоставление данных автоматической станции InSight с расположением ударных кратеров позволило обнаружить странное явление — ускоренное прохождение сейсмических волн в недрах Марса.
Сегодня накоплены десятки тысяч высококачественных снимков Луны и Марса, что позволяет говорить о вступлении планетологии в эру больших данных. В такой ситуации логично применять для обработки визуальной информации ИИ, который может проводить первичный анализ снимков. В NASA эту технологию впервые успешно использовали для идентификации свежих ударных кратеров на Марсе.
Ученые искали ударные кратеры, образовавшиеся в период работы станции InSight — первого инопланетного сейсмического инструмента, созданного для изучения строения Марса. В основном InSight фиксировал сейсмические волны, возникающие из-за естественных деформаций недр Красной планеты, однако падения метеоритов стали своеобразным бонусом, значительно расширившим массив собранных данных.
Датчики InSight зафиксировали свыше 1300 марсотрясений.
«Раньше мы думали, что энергия, обнаруживаемая в подавляющем большинстве сейсмических событий, быстро затухает в марсианской коре, — пояснил член команды InSight Константинос Хараламбус из Имперского колледжа Лондона. — Это открытие показывает более глубокий и быстрый путь — назовем его сейсмической магистралью — через мантию, который позволяет землетрясениям достигать более отдаленных регионов планеты».
Новые выводы показывают, что ученые могли неверно интерпретировать некоторые данные, а структура Красной планеты может отличаться от того, что считалось ранее, сообщает 3dnews.ru.
Напомним, президент США Дональд Трамп во время инаугурации пообещал, что на Марсе водрузят звездно-полосатый флаг.