Ученые заметили на Марсе аномальную сейсмическую проводимость

Исследование ученых NASA выявило необычно высокую проводимость сейсмических волн в мантии Марса. Причем в этом помог искусственный интеллект (ИИ), который проанализировал десятки тысяч снимков поверхности Красной планеты.

Сопоставление данных автоматической станции InSight с расположением ударных кратеров позволило обнаружить странное явление — ускоренное прохождение сейсмических волн в недрах Марса.

Сегодня накоплены десятки тысяч высококачественных снимков Луны и Марса, что позволяет говорить о вступлении планетологии в эру больших данных. В такой ситуации логично применять для обработки визуальной информации ИИ, который может проводить первичный анализ снимков. В NASA эту технологию впервые успешно использовали для идентификации свежих ударных кратеров на Марсе.

Ученые искали ударные кратеры, образовавшиеся в период работы станции InSight — первого инопланетного сейсмического инструмента, созданного для изучения строения Марса. В основном InSight фиксировал сейсмические волны, возникающие из-за естественных деформаций недр Красной планеты, однако падения метеоритов стали своеобразным бонусом, значительно расширившим массив собранных данных.

Датчики InSight зафиксировали свыше 1300 марсотрясений.

« Р а н ь ш е м ы д у м а л и , ч т о э н е р г и я , о б н а р у ж и в а е м а я в п о д а в л я ю щ е м б о л ь ш и н с т в е с е й с м и ч е с к и х с о б ы т и й , б ы с т р о з а т у х а е т в м а р с и а н с к о й к о р е , — п о я с н и л ч л е н к о м а н д ы I n S i g h t К о н с т а н т и н о с Х а р а л а м б у с и з И м п е р с к о г о к о л л е д ж а Лондона. — Это открытие показывает более глубокий и быстрый путь — назовем его сейсмической магистралью — через мантию, который позволяет землетрясениям достигать более отдаленных регионов планеты».

Новые выводы показывают, что ученые могли неверно интерпретировать некоторые данные, а структура Красной планеты может отличаться от того, что считалось ранее, сообщает 3dnews.ru.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время инаугурации пообещал, что на Марсе водрузят звездно-полосатый флаг.