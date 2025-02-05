Канада аннулировала контракт со Starlink

SpaceX потеряла контракт на сумму 100 миллионов канадских долларов с провинцией Онтарио. Этот контракт был подписан в ноябре прошлого года, и по условиям соглашения, Starlink должен был предоставить интернет-сервис для 15 000 жителей сельских и северных районов провинции. Однако губернатор Онтарио Даг Форд заявил, что решение об отмене контракта связано с отношениями Илона Маска и его связями с президентом США Дональдом Трампом.

Форд подчеркнул, что Маск и его связи с попытками «разрушить экономику Канады» стали причиной отмены соглашения. Это заявление сделано на фоне введения Трампом 25%-ных тарифов на канадские товары в рамках борьбы с контрабандой фентанила и перераспределения торговых связей между США и Канадой. Эти тарифы касаются широкого спектра товаров, включая нефть, газ и автозапчасти, что привело к падению акций американских автомобильных компаний, включая Tesla.

Ответом на это решение стало объявление о запрете на контракты с американскими компаниями в Онтарио. Форд сообщил в своем посте в социальной сети, что провинция разрывает контракт с Starlink, заявив, что Онтарио не будет сотрудничать с компаниями, которые «намерены разрушить экономику» региона.