Падение астероида на древнюю Луну породило два гигантских каньона

Падение астероида на древнюю Луну породило сразу два гигантских каньона
Планетологи открыли свидетельства того, что два гигантских лунных каньона Долина Шредингера и Долина Планка фактически одновременно возникли примерно 3,81 млрд лет назад в результате одного и того же события - падения гигантского астероида диаметром в 20-30 км, оставившего 320-км кратер Шредингер.
Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Nature Communications.
"Долины Шредингера и Планка похожи по своим размерам и глубине на североамериканский Большой Каньон, однако они почти одновременно сформировались меньше чем за десять минут после падения астероида, а не за 5-6 млн лет речной эрозии, как их земной "собрат". Лунные каньоны были порождены потоками обломков упавшего объекта, которые прочертили прямые линии по поверхности южного полюса Луны", - пишут исследователи.
Данное открытие было совершено группой американских и британских планетологов под руководством профессора Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Гарета Коллинса при изучении того региона южного полюса Луны, куда планируется осуществить первую посадку астронавтов в рамках программы Artemis. Для повышения научной отдачи этой миссии астрономы сейчас активно изучают те объекты, которые находятся рядом с предполагаемой зоной посадки.
Как отмечают ученые, в их число входят Долина Шредингера и Долина Планка - два крайне необычных элемента рельефа южного полюса Луны, которые хорошо видны даже из космоса. Они представляют собой каньоны глубиной в 3-3,5 км, шириной в три десятка километров и длиной в 270-280 км, расположенные рядом с гигантским кратером Шредингер, который предположительно возник 3,81 млрд лет назад.
История двух лунных каньонов
Ученых давно интересует то, как возникли оба этих объекта, сопоставимых по размерам и разнообразию рельефа с земным Большим Каньоном. Для получения подобных сведений профессор Коллинс и его коллеги изучили снимки кратера Шредингер и двух соседних с ним каньонов, которые были получены при помощи камер зонда LRO, и использовали эти данные для "баллистической" реконструкции падения астероида, породившего кратер Шредингера.
Эти расчеты показали, что в процессе формирования Долины Шредингера и Долины Планка было выделено примерно в 130 раз больше энергии, чем способен выработать весь ядерный арсенал Земли. Оба этих объекта возникли в результате падения астероида диаметром в несколько десятков километров, который упал на поверхность южного полюса Луны под очень пологим углом.
Его падение породило рой из крупных осколков диаметром до 5,2 км, большинство которых было выброшено в космос, а небольшая часть "прошила" верхний слой коры Луны на скорости в 1-1,2 км/с и отставила две глубоких полосы в виде долин Шредингера и Планка. Подобная история рождения этих каньонов говорит об отсутствии больших количеств обломков астероидов в зоне посадки миссии Artemis, что делает этот регион Луны особенно интересными для изучения истории формирования спутника Земли, подытожили ученые.