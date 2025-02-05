Падение астероида на древнюю Луну породило два гигантских каньона

Планетологи открыли свидетельства того, что два гигантских лунных каньона Долина Шредингера и Долина Планка фактически одновременно возникли примерно 3,81 млрд лет назад в результате одного и того же события - падения гигантского астероида диаметром в 20-30 км, оставившего 320-км кратер Шредингер.

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Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Nature Communications.

" Д о л и н ы Ш р е д и н г е р а и П л а н к а п о х о ж и п о с в о и м р а з м е р а м и г л у б и н е н а с е в е р о а м е р и к а н с к и й Б о л ь ш о й К а н ь о н , о д н а к о о н и п о ч т и о д н о в р е м е н н о с ф о р м и р о в а л и с ь м е н ь ш е ч е м з а д е с я т ь м и н у т п о с л е п а д е н и я а с т е р о и д а , а н е з а 5 - 6 м л н л е т р е ч н о й э р о з и и , к а к и х з е м н о й " с о б р а т " . Л у н н ы е к а н ь о н ы б ы л и п о р о ж д е н ы п о т о к а м и о б л о м к о в у п а в ш е г о о б ъ е к т а , к о т о р ы е п р о ч е р т и л и п р я м ы е л и н и и п о п о в е р х н о с т и ю ж н о г о п о л ю с а Л у н ы " , - п и ш у т и с с л е д о в а т е л и .

Данное открытие было совершено группой американских и британских планетологов под руководством профессора Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Гарета Коллинса при изучении того региона южного полюса Луны, куда планируется осуществить первую посадку астронавтов в рамках программы Artemis. Для повышения научной отдачи этой миссии астрономы сейчас активно изучают те объекты, которые находятся рядом с предполагаемой зоной посадки.

Как отмечают ученые, в их число входят Долина Шредингера и Долина Планка - два крайне необычных элемента рельефа южного полюса Луны, которые хорошо видны даже из космоса. Они представляют собой каньоны глубиной в 3-3,5 км, шириной в три десятка километров и длиной в 270-280 км, расположенные рядом с гигантским кратером Шредингер, который предположительно возник 3,81 млрд лет назад.

История двух лунных каньонов

Ученых давно интересует то, как возникли оба этих объекта, сопоставимых по размерам и разнообразию рельефа с земным Большим Каньоном. Для получения подобных сведений профессор Коллинс и его коллеги изучили снимки кратера Шредингер и двух соседних с ним каньонов, которые были получены при помощи камер зонда LRO, и использовали эти данные для "баллистической" реконструкции падения астероида, породившего кратер Шредингера.

Эти расчеты показали, что в процессе формирования Долины Шредингера и Долины Планка было выделено примерно в 130 раз больше энергии, чем способен выработать весь ядерный арсенал Земли. Оба этих объекта возникли в результате падения астероида диаметром в несколько десятков километров, который упал на поверхность южного полюса Луны под очень пологим углом.

Его падение породило рой из крупных осколков диаметром до 5,2 км, большинство которых было выброшено в космос, а небольшая часть "прошила" верхний слой коры Луны на скорости в 1-1,2 км/с и отставила две глубоких полосы в виде долин Шредингера и Планка. Подобная история рождения этих каньонов говорит об отсутствии больших количеств обломков астероидов в зоне посадки миссии Artemis, что делает этот регион Луны особенно интересными для изучения истории формирования спутника Земли, подытожили ученые.