В Нидерландах нашли золотой клад на месте древних языческих обрядов

Группа археологов Агентства по культурному наследию Нидерландов нашла множество золотых и серебряных монет на месте языческих обрядов на востоке страны. Открытие дало ученым редкую возможность изучить дохристианские ритуалы и культурные изменения на пороге христианизации региона. Исследование опубликовано в научном журнале Medieval Archaeology (MediArch).

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Специалисты обнаружили площадку для ритуалов в месте под названием Хезинген. В ходе раскопок там выявили большой круглый объект, некогда состоявший из деревянных столбов. Находку датировали VII–VIII веками нашей эры.

На площадке отыскали три участка с артефактами: 24 золотые монеты под названием тремиссы, золотую подвеску, серебряную серьгу и другие ценности. Однако особый интерес археологов вызывали 17 столбовых ям, выровненных по направлению с запада на восток.

По словам исследователей, расположение колонн совпадало с точкой восхода солнца в день весеннего равноденствия, что указывает на возможное использование места для сезонных ритуалов, связанных с посевом и сбором урожая.

« Э т о м е с т о , в е р о я т н о , и с п о л ь з о в а л о с ь д л я у м и л о с т и в л е н и я и б л а г о д а р н о с т и б о г а м з а у р о ж а й . О д н а к о т о ч н ы е б о ж е с т в а , к о т о р ы м п о к л о н я л и с ь з д е с ь , о с т а ю т с я н е и з в е с т н ы м и » , — о т м е т и л р у к о в о д и т е л ь и с с л е д о в а н и я Я н - В и л л е м д е К о р т .

Находки также указывают на то, что Хезинген использовался региональной элитой для демонстрации своего религиозно-политического статуса.

Хезинген был заброшен в конце VII или начале VIII века, до массовой христианизации региона. Это позволяет предположить, что местная знать могла быть среди первых, кто принял новую религию, что привело к утрате значения культового места.