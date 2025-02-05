Площадь непригодных для жизни регионов Земли вырастет втрое

Климатологи пришли к выводу, что площадь непригодных для жизни человека регионов Земли вырастет примерно в три раза в том случае, если температуры на Земле станут выше доиндустриальных значений на два градуса Цельсия или больше.

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Об этом сообщила пресс-служба британского Королевского колледжа Лондона (KCL).

" М ы р а с к р ы л и к р а й н е о п а с н ы е д л я ч е л о в е к а п о с л е д с т в и я т о г о , е с л и п р и р о с т с р е д н и х т е м п е р а т у р н а З е м л е п р е в ы с и т о т м е т к у в д в а и б о л е е г р а д у с а Ц е л ь с и я . С м е р т е л ь н о о п а с н а я ж а р а , к о т о р а я с е й ч а с у с т а н а в л и в а е т с я н а н е п р о д о л ж и т е л ь н о е в р е м я в н е б о л ь ш о м ч и с л е р е г и о н о в З е м л и , б у д е т у г р о ж а т ь и ж и з н и м о л о д ы х л ю д е й . В т а к и х у с л о в и я х д а ж е з д о р о в ы й ч е л о в е к п о л у ч и т с м е р т е л ь н ы й т е п л о в о й у д а р , е с л и б у д е т д о л г о н а х о д и т ь с я в н е о х л а ж д а е м ы х п о м е щ е н и й " , - п о я с н и л д о ц е н т K C L Т о м М э т ь ю с , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а в у з а .

Как отмечают ученые, в последние годы климатологи начали опасаться того, что дальнейший рост температур в самых жарких регионах Земли может сделать их непригодными к жизни человека вне стен охлаждаемых помещений. В частности, нечто подобное может произойти уже в ближайшие десятилетия в странах Персидского залива и Южной Азии, где быстрый рост летних температур сопровождается ростом влажности воздуха, мешающей телу человека охлаждаться.

Руководствуясь подобными соображениями, европейские климатологи всесторонне изучили, как будут меняться средние и максимальные летние температуры и влажность в разных регионах Земли в ближайшие десятилетия. Также они изучили, в каких уголках планеты существовали непригодные для жизни человека условия в промежутке между 1994 и 2023 годами с учетом особенностей физиологии молодых и пожилых людей.

Проведенные исследователями расчеты показали, что совокупная площадь всех регионов Земли с периодически непригодным для жизни человека климатом сейчас составляет примерно 1,8%, что сопоставимо по размерам с Германией. Если выбросы парниковых газов продолжатся, а средние температуры на Земле станут выше доиндустриальных значений на два градуса Цельсия, то этот показатель утроится и станет сопоставимым по площади с США. Большая часть этих регионов будет находиться на Ближнем Востоке и севере Африки, в Индии и в южных регионах Австралии.

Если же рост температур продолжится и к концу столетия они будут выше исторических значений на четыре градуса Цельсия, то смертельная жара будет периодически возникать на территории примерно 40% от общей площади суши. В результате этого лишь приполярные регионы и часть умеренного пояса останутся пригодными для жизни человека вне стен охлаждаемых помещений. Это подчеркивает важность борьбы с глобальным потеплением и необходимость максимально быстро сократить выбросы парниковых газов, подытожили ученые.

Климат и экстремальные погодные явления

В последние годы на Земле значительно участились засухи, волны жары и другие экстремальные погодные явления. Яркими примерами этого являются недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов. Эти же климатические аномалии, как показывают наблюдения медиков, способствуют росту смертности и частоты развития кардиологических и респираторных болезней.