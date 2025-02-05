В картине Тициана нашли скрытый портрет, удививший ученых

В картине Тициана ученые обнаружили скрытый портрет, удививший их, пишет Reuters.

Под картиной Тициана нашли скрытый портрет
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Исследователи на Кипре сделали сенсационное открытие, обнаружив скрытый портрет, который на протяжении веков оставался незамеченным под картиной мастера эпохи Возрождения Тициана. Речь идет о работе 1570 года, известной под названием «Се человек», копия которой сейчас выставлена в Лимассоле.

На скрытом портрете изображен неизвестный мужчина с тонкими усиками, держащий перо в руке и стоящий рядом со стопкой бумаг или книг. Этот прозаический образ резко контрастирует с основной картиной, на которой изображен Иисус Христос в терновом венце, связанный и готовящийся к распятию.

«Картина хранит в себе секрет, и этот секрет скрытый портрет, о котором до сих пор никто не знал», рассказал профессор Николас Бакирцис, возглавляющий исследовательскую группу в Кипрском институте.

Картина, известная как «Се человек», изображает Иисуса рядом с Понтием Пилатом, римским прокуратором, который руководил судом над Христом перед его распятием. Исследователи обнаружили скрытый портрет, когда готовили картину к реставрации. С помощью микроскопа они заметили различные пигменты, просвечивающие через кракелюр - сеть мелких трещин, характерную для старых картин.

«Это было похоже на разгадывание головоломки», поделился Бакирцис.

Используя современные методы визуализации и неинвазивного анализа, специалисты смогли восстановить полный скрытый портрет. На основе рентгеновских снимков они создали масляную копию изображения.

«Это явно портрет банкира, юриста или какого-то другого профессионала на рабочем месте. Я не знаю ни одного случая, когда мы могли бы так четко увидеть, как художник наносит новый рисунок поверх старой композиции», добавил Бакирцис.
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