Под картиной Тициана нашли скрытый портрет

В картине Тициана ученые обнаружили скрытый портрет, удививший их, пишет Reuters.

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Исследователи на Кипре сделали сенсационное открытие, обнаружив скрытый портрет, который на протяжении веков оставался незамеченным под картиной мастера эпохи Возрождения Тициана. Речь идет о работе 1570 года, известной под названием «Се человек», копия которой сейчас выставлена в Лимассоле.

На скрытом портрете изображен неизвестный мужчина с тонкими усиками, держащий перо в руке и стоящий рядом со стопкой бумаг или книг. Этот прозаический образ резко контрастирует с основной картиной, на которой изображен Иисус Христос в терновом венце, связанный и готовящийся к распятию.

« К а р т и н а х р а н и т в с е б е с е к р е т , и э т о т с е к р е т — с к р ы т ы й п о р т р е т , о к о т о р о м д о с и х п о р н и к т о н е з н а л » , — р а с с к а з а л п р о ф е с с о р Н и к о л а с Б а к и р ц и с , в о з г л а в л я ю щ и й и с с л е д о в а т е л ь с к у ю г р у п п у в К и п р с к о м и н с т и т у т е .

Картина, известная как «Се человек», изображает Иисуса рядом с Понтием Пилатом, римским прокуратором, который руководил судом над Христом перед его распятием. Исследователи обнаружили скрытый портрет, когда готовили картину к реставрации. С помощью микроскопа они заметили различные пигменты, просвечивающие через кракелюр - сеть мелких трещин, характерную для старых картин.

« Э т о б ы л о п о х о ж е н а р а з г а д ы в а н и е г о л о в о л о м к и » , — п о д е л и л с я Б а к и р ц и с .

Используя современные методы визуализации и неинвазивного анализа, специалисты смогли восстановить полный скрытый портрет. На основе рентгеновских снимков они создали масляную копию изображения.