Могут ли глаза человека обгореть на солнце?

Ярким днем кожу обязательно стоит защищать специальным кремом, чтобы не обгореть. Но единственная ли это часть тела, которая может пострадать от солнечного ожога? Что насчет глаз и солнцезащитных очков? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Обгореть из-за солнечного света могут даже самые деликатные органы человека. Подобную травму глаз медики называют термином «фотокератит» — он возникает в результате длительного воздействия ультрафиолетового излучения, которое обжигает клетки роговицы.

Для контекста, роговица — самый внешний слой человеческого глаза. Она выполняет ту же роль, что и стекло в наручных часах: кристально чистая оболочка защищает все, что находится под ней. А роговица, в свою очередь, состоит из пяти слоев. Первый, эпителий, находится сверху. Он очень тонкий, но эффективно защищает глаз от пыли, воды и бактерий, а также передает клеткам роговицы кислород и питательные вещества, впитываемые из слез.

При фотокератите эпителий теряет свою обычную прочность. Иногда он может даже облезть, как обгоревшая кожа, и это очень болезненно, потому что прямо под эпителием находится множество нервных окончаний.

В то же время, клетки эпителия похожи на клетки нашей кожи. Они постоянно вырастают, отмирают и появляются вновь. Но у этого естественного процесса есть определенная скорость. Если эпителий пропадет целиком, то клетки не смогут регенерировать достаточно быстро, из-за чего роговица останется беззащитной.

При воздействии низким уровнем ультрафиолетового излучения все клетки эпителия могут отмереть одновременно. При высоком уровне излучение также способно убить стволовые клетки, благодаря которым эпителий восстанавливается, что может привести к появлению шрамов на сетчатке и даже слепоте. Такие случаи редки, но они бывают.

Тем не менее, большую часть времени фотокератит проходит сам по себе, пусть и вызывает ряд неприятных симптомов: от боли в глазах и покраснения до размытого зрения, опухания и головных болей. Чаще всего пострадавшими становятся те, кто не пользуются надлежащей защитой для глаз — например, сварщики. Люди, часто пребывающие в заснеженном окружении, иногда страдают от формы фотокератита, которую называют «снежной слепотой»: ультрафиолетовые лучи отражаются от снега и повреждают сетчатку.

Однако стоит помнить, что небольшие повреждения сетчатки могут получить даже те, кто занимаются безобидными делами — от катерных прогулок до садоводства. Ультрафиолет может отражаться от различных поверхностей, в том числе песка и воды. Хотя у каждого человека свой стиль жизни, никому не помешает шляпа или солнцезащитные очки, блокирующие 100% ультрафиолетовых лучей.