«Гравитон» запустил серийное производство ПК с поддержкой ИИ

Российский производитель вычислительной техники "Гравитон" запустил серийное производство компьютеров Д31А и Д51А с процессорами AMD Ryzen, совместимых с функциями искусственного интеллекта. Производительность достигается на аппаратном уровне, устройства готовы к применению в задачах, связанных с анализом и генерации данных в реальном времени. Включение в реестр промышленной продукции Минпромторга России ожидается до конца 1 квартала 2025 г.

Компьютеры "Гравитон" Д31А и Д51А производятся на базе процессоров AMD Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 8700G на архитектуре Zen4 и сокетом AM5. Устройства оснащены материнскими платами собственного производства "Печора-2" и оперативной памятью 16-32 Гб стандарта DDR5. Эти ПК были представлены в августе, теперь они запущены в серийное производство.

Ключевое преимущество этих процессоров — высокая производительность ИИ-ускорителя, обеспечивающего до 16 триллионов операций в секунду (TOPS). Такую эффективность обеспечивает наличие в архитектуре следующих компонентов: ядра, которые адаптированы под нагрузки связанных с расчетами ИИ и графического процессора AMD Radeon, и блок нейронной обработки (NPU).

Решения "Гравитон" с новыми процессорами AMD поддерживают запуск интерфейсов для работы с ИИ на локальных компьютерах. Это включает ускоренную работу приложений, которые опираются на алгоритмы ИИ. Таким образом, работа с фото- и видеоредакторами, виртуальными ассистентами, анализом и генерации медиа становится быстрее. Функционал клиентских решений со встроенными ИИ-модулями расширяется благодаря развитию профильного ПО.