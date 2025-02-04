Билл Гейтс назвал главную ошибку Intel

Основатель Microsoft, Билл Гейтс, заявил, что, возможно, выбрал бы другой профессиональный путь, если бы Intel не совершила прорыв в технологиях, создав миниатюрный чип, способный обеспечить работу персональных компьютеров в начале 1970-х годов. Однако, считает, что бизнес Intel получил настолько большой ущерб за последние годы, что может не восстановиться вовсе. Об этом Гейтс рассказал в интервью Associated Press, посвященному его новым мемуарам «Source Code: My Beginnings».

Гейтс отметил, что прогресс Intel создал потребность в программном обеспечении для использования компьютеров, что побудило его и Пола Аллена основать Micro-Soft, название которого произошло от слов «микропроцессор» и «программное обеспечение» (позже дефис был убран).

Именно поэтому Гейтс питает теплые чувства к Intel, которая, как и Microsoft, пропустила переход от персональных компьютеров к смартфонам 18 лет назад. Однако Microsoft смогла восстановиться, в то время как проблемы Intel усугубились до такой степени, что компания ищет нового генерального директора после внезапного ухода Пэта Гелсингера в декабре, что вызывает опасения по поводу ее выживания. Хотя Гейтс и болеет за Intel, он сомневается в восстановлении бизнеса компании.

« Я п о р а ж е н т е м , ч т о I n t e l ф а к т и ч е с к и с б и л а с ь с п у т и » , - з а я в и л Г е й т с . » ( С о о с н о в а т е л ь I n t e l ) Г о р д о н М у р в с е г д а п о д д е р ж и в а л I n t e l н а п е р е д о в о м у р о в н е » .

Теперь, по словам Гейтса, Intel отстала как в проектировании, так и в производстве чипов, и наверстать упущенное будет дорогостоящим мероприятием.