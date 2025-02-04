Билл Гейтс назвал главную ошибку Intel

AP: Билл Гейтс назвал пропуск революции ИИ-чипов главной ошибкой Intel
Основатель Microsoft, Билл Гейтс, заявил, что, возможно, выбрал бы другой профессиональный путь, если бы Intel не совершила прорыв в технологиях, создав миниатюрный чип, способный обеспечить работу персональных компьютеров в начале 1970-х годов. Однако, считает, что бизнес Intel получил настолько большой ущерб за последние годы, что может не восстановиться вовсе. Об этом Гейтс рассказал в интервью Associated Press, посвященному его новым мемуарам «Source Code: My Beginnings».
Гейтс отметил, что прогресс Intel создал потребность в программном обеспечении для использования компьютеров, что побудило его и Пола Аллена основать Micro-Soft, название которого произошло от слов «микропроцессор» и «программное обеспечение» (позже дефис был убран).
Именно поэтому Гейтс питает теплые чувства к Intel, которая, как и Microsoft, пропустила переход от персональных компьютеров к смартфонам 18 лет назад. Однако Microsoft смогла восстановиться, в то время как проблемы Intel усугубились до такой степени, что компания ищет нового генерального директора после внезапного ухода Пэта Гелсингера в декабре, что вызывает опасения по поводу ее выживания. Хотя Гейтс и болеет за Intel, он сомневается в восстановлении бизнеса компании.
«Я поражен тем, что Intel фактически сбилась с пути», - заявил Гейтс. »(Сооснователь Intel) Гордон Мур всегда поддерживал Intel на передовом уровне».
Теперь, по словам Гейтса, Intel отстала как в проектировании, так и в производстве чипов, и наверстать упущенное будет дорогостоящим мероприятием.
«Они пропустили революцию ИИ-чипов, и с их производственными возможностями, они даже не используют стандарты, которые такие компании, как Nvidia и Qualcomm, считают базовыми. Я думал, что Пэт Гелсингер был очень смелым, сказав: «Нет, я собираюсь исправить дизайн, я собираюсь исправить производство». Я надеялся ради него и ради страны, что он преуспеет. Я надеюсь, что Intel восстановится, но на данном этапе это выглядит для них довольно сложным», – добавил Гейтс.