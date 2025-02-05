Найден динозавр с «руками» ленивца

Международная команда ученых проанализировала окаменелости динозавра, найденные в Мексике в 2014 году. Оказалось, что они принадлежат ранее неизвестному виду из семейства орнитомимид — «страусоподобных» тероподов возрастом 73 миллиона лет. У динозавра были необычайно длинные передние конечности, напоминающие лапы современных ленивцев. Находка расширяет представление об эволюции животных в Северной Америке и их распространении в меловой период. Исследование опубликовано в журнале Cretaceous Research.

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Орнитомимиды (Ornithomimidae) — это семейство динозавров, которые жили в конце мелового периода. Они были похожи на современных страусов: имели длинные ноги, вытянутую шею и небольшую голову. Эти динозавры отличались быстрым бегом и были всеядными. Большинство орнитомимидов палеонтологи находили в Северной Америке и Азии. В 2014 году в мексиканском штате Коауила исследователи обнаружили останки динозавра, но не смогли его идентифицировать. Найденные кости палеонтологи отправили в местный научный центр, где они оставались до недавнего времени.

Спустя несколько лет международная команда ученых решила определить вид динозавра. Оказалось, что перед ними — неизвестный ранее вид орнитомимидов возрастом 73 миллиона лет. Исследователи дали динозавру имя Mexidracon longimanus, что можно перевести как «мексиканский дракон с длинными руками».

Главной особенностью Mexidracon longimanus являются его передние конечности. Вид отличался крайне длинными пястными костями и ладони у него были длиннее предплечья. Это редкая особенность среди динозавров.

Современные животные с такой анатомией — например, древесные ленивцы — используют длинные конечности для лазания или захвата пищи. Ученые предполагают, что M. longimanus мог использовать свои «руки» так же: хвататься за ветки, обрывать листья или ловить небольших животных у воды.

Находка Mexidracon longimanus расширяет знания о разнообразии орнитомимидов, существовавших на территории древнего североамериканского континента Ларамидии в меловом периоде 145–66 миллионов лет назад.