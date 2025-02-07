Как средневековые флоты уговаривали людей пойти в добровольцы

В средние века командирам военного флота было нелегко набирать добровольцев. Служба на море была опасной и далеко не такой комфортной, как сегодня, поэтому новых моряков часто набирали с помощью различных ухищрений и трюков — как законных, так и не очень. Портал medievalists.net рассказал, на что шли капитаны, чтобы пополнять экипажи свежей кровью.

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В регионах с сильными судоходными традициями и так всегда был пул людей, владеющих необходимыми навыками, поэтому командиры могли обходиться без индивидуального рекрутинга. Они общались напрямую с ратушами и запрашивали определенное количество моряков, зачастую со специфическими умениями.

Горожане вступали в переговоры коллективно и могли сообща выйти на условия, которые делали службу во флоте более привлекательной. Например, более короткие сроки обязательной службы. Они также могли выиграть определенные уступки для самого города и его жителей: если администрация предоставляла желаемое количество моряков, то взамен она могла получить скидки на финансовые или материальные налоги. Правда, иногда городские советы отказывались от коллективных переговоров, или же командирам позарез были нужны подати в виде древесины, зерна и других товаров.

В последнем случае рекрутеры прибегали к двум стратегиям, зачастую одновременно. Первое направление атаки — приукрашивание перспектив флотской службы. Так, в христианской Иберии они привлекали внимание зевак артистами и музыкантами в попытке подписать волонтеров прямо на месте. А Фатимидский халифат всеми силами подавал жизнь на море как полную приключений и романтики. Хотя на практике моряки, по большей части, просто гребли и перевозили армии по Средиземному морю. Командиры старались разбивать эту серую рутину зрелищными морскими парадами и постановочными сражениями на публику. Театральность этих битв производила ложное, но соблазнительное впечатление.

Иногда подход был другим. Жизнь на корабле позиционировалась как что-то получше, чем то, что ждет волонтера на суше. Один из таких факторов — это пища. По сути, моряки в средние века питались одними и теми же продуктами каждый день. Ежедневный паек включал в себя до четырех литров воды и, может быть, немного вина, а из еды — засохшие бисквиты, засоленное мясо, бобы, редкие специи. Звучит не очень радужно, но даже такая спартанская диета хороша, если волонтеру в гражданской жизни нечего есть в принципе. К тому же, рекрутеры напирали на эту тактику специально в неурожайные годы.

А второй стратегией, которая доказала свою эффективность, были деньги. Не важно, о каком веке и части света идет речь. По подсчетам историков, ежемесячный оклад древнего египтянина низшего сословия составлял два динара. Но благодаря щедрой системе военного налогообложения, флот плотил обычным морякам (даже не офицерам) до 20 динаров ежемесячно, в зависимости от должности и стажа.

Некоторые лидеры находили особенно творческие способы финансового привлечения добровольцев на флот. Король Альфонсо II Целомудренный приказал, чтобы королевская казна (а на практике — займы у еврейских финансистов) оплачивала долги всех новых моряков за два года службы. А Руджеро Лаурио, командовавший сицилийским флотом, поощрял своих подчиненных за мародерство побежденных кораблей врага в Италии и Северной Африке. Иногда моряки забирали все награбленное себе, а иногда — выставляли добычу на аукцион в Сицилии, после чего прибыль делилась между членами экипажа.