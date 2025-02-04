Техноблогеры рассказали, какие модели iPhone стоят покупки в 2025 году

Портал Hi-Tech Mail опросил трех популярных техноблогеров о покупке iPhone в России, сложностях выбора моделей и влиянии санкций на работу устройств.

С 2022 года покупка iPhone в России стала сложнее: официальные поставки прекратились, iOS имеет ряд ограничений, а стоимость устройств значительно выросла. Однако доля iPhone на российском рынке составляет более 40%, что свидетельствует о высоком спросе на устройства Apple несмотря на трудности, пишет Hi-Tech Mail.

Автор каналов Romancev768 на YouTube и в TikTok Сергей Романцев рекомендует покупать только новые устройства. Для пользователей, снимающих фото и видео, предпочтительны Pro-версии, тогда как базовая модель подойдет тем, кому не важна частота обновления экрана. К минусам смартфонов Apple техноблогер отнес отсутствие бесконтактной оплаты через Apple Pay.

Он также посоветовал россиянам не ждать iPhone SE 4 из-за высокой цены, а при выборе между iPhone и Android учитывать особенности каждой платформы и личные предпочтения.

Ведущий YouTube-канала о технологиях Big Geek Евгений Сенин также отметил отсутствие бесконтактных платежей на iPhone, но подчеркнул, что проблема решается с помощью платежных стикеров. Отсутствие банковских приложений в App Store тоже обходится посещением офиса нужного банка.

По словам эксперта, iPhone стоит выбирать для съемки фото и видео, тогда как Android подойдет тем, кто ценит возможность устанавливать любые приложения, настраивать все по своему усмотрению и платить смартфоном. Знакомство с iPhone он советует начать со старых моделей — подойдет базовый iPhone 13 и новее.

Автор YouTube-канала о технике и технологиях ProTech Вадим Ищенко в свою очередь также отнес к недостаткам iPhone в России отсутствие бесконтактных платежей, а при покупке рекомендовал присмотреться к флагманским устройствам.

Эксперт не рекомендует приобретать устаревший iPhone SE с кнопкой «Домой», так как в скором времени ожидается выход новой модели с современным дизайном и мощным «железом». Вместо этого стоит обратить внимание на iPhone 15 или более актуальные смартфоны Apple.