У Discord появилась версия для Windows 95

Разработчик, известный как IProgramInCpp, реализовал проект Discord Messenger, который позволяет запускать популярный мессенджер Discord на устаревших операционных системах. Это, как пишет Tom's Hardware, стало еще одним примером неожиданных приложений, успешно адаптированных для Windows 95 и 98, как, например, ранее портированный .NET Framework.

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По словам разработчика, для запуска Discord Messenger на Windows 95 потребуется компиляция с использованием MinGW. В то время как Windows 98 Second Edition поддерживает работу клиента «из коробки». Подробные инструкции по установке доступны на странице проекта в GitHub. Клиент также успешно работает на Windows XP SP2 и более новых версиях, но его использование на современных системах, по словам разработчика, не имеет особого смысла, «если только вы не ненавидите избыточность Discord».

Стоит отметить, что портированная версия не является полнофункциональной и некоторые функции могут быть никогда не добавлены из-за технических ограничений или во избежание срабатывания систем защиты Discord от спама.

На момент написания этой новости были реализованы базовые функции обмена сообщениями: личные сообщения, серверы, отправка изображений и вложений, редактирование, ответы и удаление сообщений. Также поддерживаются индикаторы набора текста, встраивание контента, просмотр списка участников сервера и индикация ненадежных URL-адресов.

В планах на будущее — добавление списка друзей, темного режима и возможностей для голосовых чатов. Создание DM-каналов, отправка запросов на добавление в друзья, вход на серверы и большинство методов входа в систему, включая QR-коды и адреса электронной почты, добавляться не планируется, поскольку это может вызвать срабатывание анти-спам систем Discord.