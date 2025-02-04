Смоделирован один из вариантов конца Вселенной

Европейские физики впервые использовали квантовый симулятор, одну из вариаций аналогового квантового компьютера, для прогнозирования того, как Вселенная закончит свое существование в том случае, если мы живем не в настоящем, а в так называемом ложном вакууме.

Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Лидса.

" М ы п о л у ч и л и о ч е н ь и н т е р е с н ы й и н с т р у м е н т , к о т о р ы й м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь в к а ч е с т в е " м и н и - В с е л е н н о й " в н а ш е й л а б о р а т о р и и д л я и з у ч е н и я ф у н д а м е н т а л ь н ы х д и н а м и ч е с к и х п р о ц е с с о в , п р о т е к а ю щ и х в м и р о з д а н и и . В р е м е н н ы е м а с ш т а б ы у э т и х п р о ц е с с о в о г р о м н ы е , о д н а к о к в а н т о в ы е с и м у л я т о р ы п о з в о л я ю т н а м н а б л ю д а т ь з а н и м и в р е ж и м е р е а л ь н о г о в р е м е н и и у в и д е т ь т о , ч т о п р о и з о й д е т с о В с е л е н н о й " , - п о я с н и л п р о ф е с с о р У н и в е р с и т е т а Л и д с а ( В е л и к о б р и т а н и я ) З л а т к о П а п и ч , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а в у з а .

Как отмечают специалисты, одним из возможных следствий существования поля и бозонов Хиггса является то, что мы живем не в настоящем, а в так называемом ложном вакууме. Он почти столь же стабилен, как и истинный вакуум, однако в данном случае самое низкое энергетическое состояние, в котором могут находиться частицы в нашем мире, равно не нулю, а какому-то другому значению. Ниже этого порога энергия частиц не может опуститься в том случае, если ложный вакуум сохраняет стабильность.

Ученых давно интересует то, как ведет себя "ложный вакуум", так как от его свойств зависит то, существуют ли параллельные миры и угрожает ли нашей Вселенной внезапная гибель в результате распада ложного вакуума. Нечто подобное, как предполагают теоретики, может произойти внутри сверхмассивных черных дыр в далеком будущем, однако проверить это предположение ученые не могли до настоящего времени.

Три года назад британские физики обнаружили в ходе опытов с облаками атомов рубидия-87, что данный вариант конца Вселенной можно смоделировать при помощи квантовых симуляторов, содержащих в себе несколько тысяч кубитов, квантовых ячеек памяти. Идея вдохновила специалистов провести подобный эксперимент на 5500-кубитной машине Advantage, созданной канадским квантовым стартапом D-Wave.

При помощи этого квантового симулятора физики проследили за тем, как и при каких условиях будут возникать "пузыри" из реального вакуума в "ложном вакууме". Эти расчеты показали, что подобные структуры не могут быстро возникать и расти в изоляции - для этого им нужно взаимодействовать с соседними "пузырями" из реального или "ложного ваккуума". Понимание этого, как надеются физики, расширит представления космологов о возможном конце Вселенной и о процессах, которые могли протекать на самых первых стадиях ее зарождения.