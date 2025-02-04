Везувий уничтожал поселения задолго до событий в Помпеях: находки археологов
Раскопки при прокладке метанового трубопровода к югу от Неаполя открыли уникальные археологические слои — от бронзового века до поздней античности. Самые яркие находки — следы людей и животных в пирокластических отложениях (смесь пепла, камней и раскаленных газов) вулкана Везувий. Они свидетельствуют о бегстве от извержения, произошедшего около 3780 лет назад — за 18 веков до гибели Помпей, сообщает портал Artnews.
Исследователи связывают найденные следы с извержением Авеллино, которое было мощнее катастрофы 79 г. н.э. Оно уничтожило поселения в радиусе 25 км, оставив слой пемзы и пепла. Несмотря на это, люди возвращались. Вулканические отложения, в которых обнаружены полукруглые хижины и ритуальные святилища, дают представление о том, как люди адаптировались к экстремальным условиям и пытались защитить себя от разрушительной силы Везувия.
«Следы — яркое свидетельство драматического бегства жителей перед лицом ярости вулкана», — пишут специалисты Управления археологии, изящных искусств и ландшафта провинций Салерно и Авеллино.
В ходе раскопок также были обнаружены как христианские, так и языческие захоронения, такие как детские могилы из перехода от римской эпохи к поздней античности, монументальную гробницу с саркофагом и склепы, найденные в одной из римских вилл.
Эти открытия помогают лучше понять, как древние цивилизации реагировали на природные угрозы, адаптировались и продолжали жизнь на территории Везувия.