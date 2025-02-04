Везувий уничтожал поселения задолго до событий в Помпеях: находки археологов

Раскопки при прокладке метанового трубопровода к югу от Неаполя открыли уникальные археологические слои — от бронзового века до поздней античности. Самые яркие находки — следы людей и животных в пирокластических отложениях (смесь пепла, камней и раскаленных газов) вулкана Везувий. Они свидетельствуют о бегстве от извержения, произошедшего около 3780 лет назад — за 18 веков до гибели Помпей, сообщает портал Artnews.

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Исследователи связывают найденные следы с извержением Авеллино, которое было мощнее катастрофы 79 г. н.э. Оно уничтожило поселения в радиусе 25 км, оставив слой пемзы и пепла. Несмотря на это, люди возвращались. Вулканические отложения, в которых обнаружены полукруглые хижины и ритуальные святилища, дают представление о том, как люди адаптировались к экстремальным условиям и пытались защитить себя от разрушительной силы Везувия.

« С л е д ы — я р к о е с в и д е т е л ь с т в о д р а м а т и ч е с к о г о б е г с т в а ж и т е л е й п е р е д л и ц о м я р о с т и в у л к а н а » , — п и ш у т с п е ц и а л и с т ы У п р а в л е н и я а р х е о л о г и и , и з я щ н ы х и с к у с с т в и л а н д ш а ф т а провинций Салерно и Авеллино.

В ходе раскопок также были обнаружены как христианские, так и языческие захоронения, такие как детские могилы из перехода от римской эпохи к поздней античности, монументальную гробницу с саркофагом и склепы, найденные в одной из римских вилл.

Эти открытия помогают лучше понять, как древние цивилизации реагировали на природные угрозы, адаптировались и продолжали жизнь на территории Везувия.