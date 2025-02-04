В России стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor

В России стартовали продажи нового ударопрочного смартфона Honor X9c. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС.

© Honor

Отмечается, что по результатам предзаказов в МТС наиболее популярной конфигурацией Honor X9c оказалась версия 8/256 ГБ, на которую пришлось 52% всех заказов. Наиболее популярным цветом стал черный. В лидеры по количеству предзаказов вышли Москва (11%), Санкт-Петербург (4%), Екатеринбург (3%) и Набережные Челны (2%).

Honor X9c представлен в двух конфигурациях: модель 8/256 ГБ стоит 38,9 тыс. руб., а версия 12/256 ГБ — 40,9 тыс. руб. При покупке устройства до 17 февраля предлагается подарок в виде наушников Honor Choice S7 и скидка в размере 4 тыс. руб.

Среди прочих параметров смартфона Honor X9c отмечается наличие 6,78-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 4000 нит. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 6 Gen 1, а основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией дополнена ультраширокоугольным модулем с разрешением 5 Мп.

Кремний-углеродная батарея емкостью 6600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт и способна работать при температурах от -30 до +55 градусов Цельсия.

Ключевой особенностью смартфона называют его защиту от внешних воздействий. Гаджет получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях с любой стороны. Заявлено, что стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров. Кроме того, корпус Honor X9c имеет степень защиты от влаги и пыли IP65M, что предотвращает попадание воды внутрь устройства.